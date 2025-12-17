Ричмонд
36-летний водитель «Шкоды» погиб в аварии под Воронежем

Его 38-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами.

Источник: Госавтоинспекция Воронежской области

На 48-м километре трассы «Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка» 16 декабря в 10:10 часов произошла трагедия. 36-летний мужчина за рулем «Шкоды» съехал в придорожный кювет. Машина опрокинулась, водитель погиб на месте, а 38-летнюю женщину, которая ехала с ним, госпитализировали с травмами. Об этом 17 декабря рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным ГАИ, ДТП случилось из-за того, что мужчина — житель Павловского района — нарушил правила расположения автомобиля на дороге.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все детали случившегося.