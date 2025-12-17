«Силой затолкали в машину»: стали известны подробности исчезновения Данила Демина в Тюмени

Знакомый семьи, утверждает, что Данила Демина посадили в машину насильно.
Данила Демина, которого ищут в Тюмени с 20 октября, посадили в машину насильно и увезли. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил знакомый семьи Дмитрий Бондарев. Мать 25 летнего парня, Ольга Демина, с момента пропажи не перестает бить тревогу, умоляя о помощи в поисках сына.
«Я помогаю маме в поисках Данила. Нам известен номер и цвет машины. Известно также имя предполагаемого похитителя. На 90% уверен, кто его затолкал в машину», — заявил Дмитрий Бондарев корреспонденту URA.RU.
По словам друга, исчезновению парня предшествовали угрозы и нападения. Ранее, в коттедже, где Данил отдыхал в компании, предполагаемый похититель, как утверждает Дмитрий, залил парня перцовкой. Две недели назад, до пропажи, этот же человек, по информации Бондарева, звонил и угрожал приемной дочери пропавшего.
Ранее стало известно, что зону поиска Данила Демина расширили. К поиску молодого мужчины подключилось СКР.