«Силой затолкали в машину»: стали известны подробности исчезновения Данила Демина в Тюмени

По словам друга, исчезновению парня предшествовали угрозы и нападения. Ранее, в коттедже, где Данил отдыхал в компании, предполагаемый похититель, как утверждает Дмитрий, залил парня перцовкой. Две недели назад, до пропажи, этот же человек, по информации Бондарева, звонил и угрожал приемной дочери пропавшего.