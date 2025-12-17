В Сочи задержали отца и дочь, собиравших данные о ВС России

«Федеральной службой безопасности совместно с СГБ Республики Абхазия <…> задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России», — говорится в заявлении.
По данным следователей, отец и дочь по своей инициативе связались с представителями украинской террористической организации в Telegram. После получения инструкций они стали осуществлять пособническую деятельность и собирать информацию о действующих российских военнослужащих.
Как признался один из задержанных, он вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар туда-обратно и передавал противнику данные ПВО.
Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на него, а также об организации деятельности террористической организации.