В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушла из детсада во время праздника

По предварительным данным, вечером 16 декабря воспитанница дошкольного учреждения самостоятельно покинула территорию детского сада. Предположительно, девочку случайно выпустили другие родители, а воспитатель не проконтролировала фактическое присутствие ребенка в учреждении. Малолетняя самостоятельно дошла до дома и ждала, пока ей откроют дверь. После обнаружения пропажи сотрудники детского сада связались с родителями, которые попросили старшую сестру девочки встретить ее у дома.