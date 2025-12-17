В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушла из детсада во время праздника

Прокуратура Академического района Екатеринбурга организовала проверку по факту ухода пятилетнего ребенка с территории детского сада № 43 во время новогоднего праздника. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, вечером 16 декабря воспитанница дошкольного учреждения самостоятельно покинула территорию детского сада. Предположительно, девочку случайно выпустили другие родители, а воспитатель не проконтролировала фактическое присутствие ребенка в учреждении. Малолетняя самостоятельно дошла до дома и ждала, пока ей откроют дверь. После обнаружения пропажи сотрудники детского сада связались с родителями, которые попросили старшую сестру девочки встретить ее у дома.
В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после появления в сети видео, на котором мужчина применяет насилие к малолетней дочери в магазине. Следственные органы и прокуратура организовали проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям родителей и работе системы профилактики.