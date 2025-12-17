«Планировали массовые звонки в школы, больницы, госучреждения». ГУБОПиК МВД заявил о планах из-за рубежа дестабилизировать ситуацию в Беларуси во время ВНС

ГУБОПиК МВД сказал о планах из-за рубежа по дестабилизации ситуации во время Всебелорусского народного собрания, которое состоится в Минске 18 и 19 декабря. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Во вторник, 9 декабря 2025 года, на одну из застав Лидского пограничного отряда позвонила местная жительница. Женщина рассказала информацию про подозрительного человека, который под предлогом заработка на маркетплейсе, попросил у нее активировать сим-карту белорусского мобильного оператора.
Сотрудники милиции смогли установить, что указанным человеком оказался Сергей К — гражданин Беларуси, который ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и участие в несанкционированных акциях протеста. Правоохранители решили сразу его не задерживать, а взять в разработку.
«Сергей стал звеном в комбинации деструктивных сил, которые действуют с территории Литовской республики. О чем он признает, когда поймет, что был обречен с самого начала», — отметили в эфире телеканала.
Милиция задержала мужчину, когда тот ехал на встречу с продавцом sim-бокса. Речь идет про устройство, которое дает возможность одновременно использовать десятки мобильных номеров и рассылать с них СМС или же звонить, находясь за границей.
Задержанный пошел на сотрудничество со следствием, дал подробные признательные показания. Он сообщил, что его попросили сходить купить сим-карты, вставить в коробку и пообещали за это деньги. По его словам, он не знал, для чего сим-карты будут использоваться.
В ходе допроса и изучения телефона Сергея К. удалось выяснить, что заказчиком является беглый оппозиционер Андрей Паук, которого приговорили к 12 годам лишения свободы за экстремизм. Представитель ГУБОПиК привел некоторые подробности:
— Установлено, что по заданию находящегося в розыске за экстремистские преступления Паука Андрея, задержанный должен был приобрести до 30 сим-карт для установки в Sim-бокс. В данном случае планировалось осуществлять массовые звонки в школы, больницы, госучреждения, электростанции и критически важные объекты информационной инфраструктуры с заведомо ложными сообщениями об опасности и террористическими угрозами.
По словам представителя ГУБОПиК МВД, все указанное планировалось из-за границы. Цель состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в период проведения Всебелорусского народного собрания.
