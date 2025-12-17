Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из ревности избил возлюбленную во время ссоры в квартире в Петербурге

Пострадавшую в Московском районе женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

15 декабря полиция Московского района получила тревожную телефонограмму о 38-летней местной жительнице, госпитализированной в тяжелом состоянии. У нее диагностировали многочисленные телесные повреждения. Оказалось, что женщина пострадала от рук возлюбленного, который набросился на нее из ревности. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— По предварительной информации, бытовой конфликт между парой произошел в квартире дома на улице Победы. Подозреваемым в нападении стал 38-летний гражданин Узбекистана, — уточнили в ведомстве.

Мужчину задержали днем ранее, 16 декабря, на той же улице в Московском районе. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.