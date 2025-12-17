Мужчина из ревности избил возлюбленную во время ссоры в квартире в Петербурге

15 декабря полиция Московского района получила тревожную телефонограмму о 38-летней местной жительнице, госпитализированной в тяжелом состоянии. У нее диагностировали многочисленные телесные повреждения. Оказалось, что женщина пострадала от рук возлюбленного, который набросился на нее из ревности. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— По предварительной информации, бытовой конфликт между парой произошел в квартире дома на улице Победы. Подозреваемым в нападении стал 38-летний гражданин Узбекистана, — уточнили в ведомстве.
Мужчину задержали днем ранее, 16 декабря, на той же улице в Московском районе. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.