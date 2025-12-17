Ричмонд
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА вызвали пожар на НПЗ

В Славянске-на-Кубани на территории нефтеперерабатывающего завода упали обломки беспилотника. Пострадавших нет, информирует оперштаб Краснодарского края.

Источник: Life.ru

В результате инцидента произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади около 100 кв. метров. Пожар оперативно потушили, угрозы для жителей нет. Сотрудники НПЗ и службы МЧС действовали быстро, чтобы локализовать последствия и предотвратить распространение огня.

Напомним, в 00:45 в Славянском районе Кубани сработали системы ПВО. Очевидцы сообщали о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. Также сообщалось о дрон-атаках на Ейск, Саратов и Энгельс. На фоне атаки в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полёты.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

