Два человека пострадали в ночной атаке ВСУ на Кубань, школы и детсады не работают

Атака привела к перебоям в коммунальной инфраструктуре. Приостановлена работа 21 детского сада и трёх школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. Пять школ работают по ступенчатому расписанию. В Славянском электротехнологическом техникуме, несмотря на отсутствие разрушений и пострадавших, также нет водоснабжения и отопления, хотя электроснабжение было восстановлено к 6:30. Решается вопрос об организации питания для 123 студентов, проживающих в общежитии.