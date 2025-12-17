Два человека пострадали в ночной атаке ВСУ на Кубань, школы и детсады не работают

По его данным, медики оперативно среагировали, и пострадавшие были госпитализированы в Славянскую центральную районную больницу. В настоящее время готовится их перевод санавиацией в Краевую клиническую больницу № 1 имени Очаповского.
Атака привела к перебоям в коммунальной инфраструктуре. Приостановлена работа 21 детского сада и трёх школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. Пять школ работают по ступенчатому расписанию. В Славянском электротехнологическом техникуме, несмотря на отсутствие разрушений и пострадавших, также нет водоснабжения и отопления, хотя электроснабжение было восстановлено к 6:30. Решается вопрос об организации питания для 123 студентов, проживающих в общежитии.
Александр Руденко заверил, что выполнение учебного плана в школах и техникуме будет обеспечено за счёт уплотнения учебного графика. За ситуацией ведётся постоянный контроль, оказывается вся необходимая помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 дрона ВСУ над территорией нашей страны. На этот раз наибольшее количество беспилотников Украина отправила как раз в Краснодарский край.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.