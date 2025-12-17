США довели Европу до слез из-за активов РФ: ситуация накалилась за день до собрания ЕС

Администрации Дональда Трампа удалось заблокировать инициативу Евросоюза.
США фактически вынудили Евросоюз притормозить реализацию плана по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, давление Вашингтона усилилось буквально накануне ключевого собрания ЕС, где тема активов РФ должна была стать одной из центральных. Чиновник признался, что новость довела его до слез. Подробнее и ситуации — в материале URA.RU.
«Мне хотелось плакать»: атмосфера в Брюсселе.
Вашингтон оказывал давление на несколько европейских правительств.
Источник Politico эмоционально описал настроение на недавней встрече министров по делам ЕС в Брюсселе, где обсуждалось будущее российских активов. «Мне хотелось плакать», — признался он, характеризуя ощущение бессилия и нарастающего давления со стороны Вашингтона.
Администрации президента США Дональда Трампа удалось заблокировать инициативу Евросоюза, предполагавшую задействование замороженных российских активов на сумму около 210 млрд евро для финансирования помощи Украине. Авторы материала указывают, что Вашингтон оказывал давление на несколько европейских правительств, добиваясь отказа от реализации соответствующего плана.
Как Европа себе навредит.
В Москве предупреждают: любые попытки Евросоюза не только замораживать, но и конфисковывать российские резервы будут иметь долгосрочные негативные последствия для самой Европы. Неправомерное использование Евросоюзом замороженных российских активов приведет к оттоку капитала и подорвет доверие инвесторов к финансовой системе ЕС. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, подобные действия могут вызвать обвал финансовой системы Евросоюза, поскольку лишат иностранных инвесторов уверенности в безопасности размещения средств на его территории. «Нахождение активов в ЕС станет попросту нецелесообразным», — отметил Дмитриев в своей записи в соцсети X.
Ранее NBC News сообщал, что Евросоюз хочет пережить кризис за счет замороженных активов РФ. Москва при этом многократно подчеркивала, что расценивает планы ЕС как кража суверенных активов.
Семь европейских стран против.
Сопротивление внутри Евросоюза планам конфискации замороженных российских средств усиливается. По данным Euractiv, уже семь государств-членов выступают против такой меры. Первоначально против механизма «репарационного кредита» для Украины выступали Бельгия, Венгрия и Словакия. Позднее к ним присоединились Италия, Болгария и Мальта, а затем и Чехия, уточняется в материале. Все эти страны призывают Евросоюз рассмотреть альтернативные решения, включая выпуск общеевропейского долгового инструмента.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно высказывался в пользу выпуска совместного долгового обязательства, подкрепленного долгосрочным бюджетом ЕС, в качестве меры поддержки Украины вместо «репарационного кредита», который он характеризовал как «принципиально ошибочный». По его словам, предлагаемая схема связана с серьезными юридическими и финансовыми рисками. В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что альтернативные способы финансирования Киева «на практике не работают». При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на инициативы по выпуску общего долга для покрытия значительного бюджетного дефицита Украины.
С правовой точки зрения, запуск механизма совместного долга требует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, тогда как для утверждения «репарационного» займа достаточно «квалифицированного большинства» — не менее 15 государств, представляющих по меньшей мере 65% населения союза. Хотя Кая Каллас признала техническую реализуемость проекта, она выразила мнение, что политически продвигать инициативу будет невозможно в случае, если Бельгия останется в числе ее противников.
Бессрочная заморозка.
Бессрочная блокировка позволит исключить необходимость полугодового продления санкционного режима.
Европейский совет 12 декабря одобрил решение о введении бессрочной заморозки российских активов, что снимает необходимость продления соответствующих мер каждые шесть месяцев посредством голосования. Окончательное утверждение данного решения запланировано на 18 декабря.
Как сообщает агентство Reuters, 18 декабря ЕС намерен провести заседание, на котором будут завершены согласования по механизму репарационного кредита для Украины, а также урегулирован вопрос предоставления Бельгии гарантий со стороны всех правительств стран Евросоюза. Введение бессрочной блокировки российских активов позволит исключить необходимость полугодового продления санкционного режима и, соответственно, риск того, что Венгрия или Словакия, поддерживающие ровные отношения с Россией, откажутся голосовать за продление заморозки и тем самым добьются размораживания средств и их возврата Москве.