США довели Европу до слез из-за активов РФ: ситуация накалилась за день до собрания ЕС

В Москве предупреждают: любые попытки Евросоюза не только замораживать, но и конфисковывать российские резервы будут иметь долгосрочные негативные последствия для самой Европы. Неправомерное использование Евросоюзом замороженных российских активов приведет к оттоку капитала и подорвет доверие инвесторов к финансовой системе ЕС. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, подобные действия могут вызвать обвал финансовой системы Евросоюза, поскольку лишат иностранных инвесторов уверенности в безопасности размещения средств на его территории. «Нахождение активов в ЕС станет попросту нецелесообразным», — отметил Дмитриев в своей записи в соцсети X.