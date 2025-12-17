Мать троих детей в Башкирии отправили в тюрьму из-за долгов по алиментам

В Башкирии вынесли приговор многодетной матери, которая накопила огромный долг по алиментам.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, женщина по решению суда была обязана перечислять деньги на содержание двоих дочерей и сына. Однако она систематически игнорировала эти требования. Несмотря на многочисленные предупреждения от судебных приставов, а также привлечение к административной и даже уголовной ответственности, она так и не стала платить. В итоге общий размер ее долга перед собственными детьми превысил два миллиона рублей.
Отмечается, что женщина в суде согласилась с предъявленными ей обвинениями. Ранее она уже имела судимость за аналогичные преступления. На данный момент ее дети проживают не с ней, а в приемных семьях.
В качестве наказания суд назначил ей 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
