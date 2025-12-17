Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения

14 декабря, когда был совершен теракт, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. В результате атаки погибли 16 человек, включая постоянно проживающих в Австралии россиян и стрелка. Еще 42 человека, включая четырех детей и двух полицейских, были госпитализированы.