Очевидцы вытащили из пруда в Волжском районе пенсионера, он едва не утонул

Несмотря на то, что в Самарской области установились морозы, лед образовался еще не на всех водоемах. К тому же, он еще не везде является прочным. В мэрии Самары напомнили, что нельзя выходить на тонкий неокрепший лед, переходить водоемы в запрещенных местах. Выезжать на лед на мотоциклах и автомобилях можно лишь там, где организованы переправы.