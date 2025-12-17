Очевидцы вытащили из пруда в Волжском районе пенсионера, он едва не утонул

В Самарской области 65-летний мужчина едва не утонул 16 декабря. ЧП произошло в Волжском районе, на пруду Либерский, уточнили в ГУ МЧС России по региону.
«Работы по спасению 65-летнего мужчины из пруда провели очевидцы», — прокомментировала пресс-служба МЧС.
При каких обстоятельствах пенсионер оказался в воде, не сообщается.
Несмотря на то, что в Самарской области установились морозы, лед образовался еще не на всех водоемах. К тому же, он еще не везде является прочным. В мэрии Самары напомнили, что нельзя выходить на тонкий неокрепший лед, переходить водоемы в запрещенных местах. Выезжать на лед на мотоциклах и автомобилях можно лишь там, где организованы переправы.