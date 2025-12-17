Ремонт автомобиля обернулся огромным пожаром в Курганской области. Фото

«11 октября 2025 года в дневное время мужчина у себя дома в д. Воронова производил ремонт автомобиля, осуществлял резку трубы угловой шлифовальной машиной. В это время, искры, образовавшиеся в процессе проведения огневых работ, попали на разлитый на земле бензин, после чего произошло его воспламенение и последующее распространение огня на надворные постройки», — пишет ведомство.