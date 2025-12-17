Ремонт автомобиля обернулся огромным пожаром в Курганской области. Фото

Пожар произошел в Каргапольском округе (архивное фото).
В Каргапольском округе (Курганская область) 52-летний житель ремонтировал автомобиль и по не осторожности устроил крупный пожар. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
«11 октября 2025 года в дневное время мужчина у себя дома в д. Воронова производил ремонт автомобиля, осуществлял резку трубы угловой шлифовальной машиной. В это время, искры, образовавшиеся в процессе проведения огневых работ, попали на разлитый на земле бензин, после чего произошло его воспламенение и последующее распространение огня на надворные постройки», — пишет ведомство.
В результате пожара полностью сгорели дом и надворные постройки самого обвиняемого. Огонь перекинулся на соседний жилой дом, который также был уничтожен. Кроме того, пострадало имущество, принадлежащее Шадринскому филиалу АО «СУЭНКО». Общий ущерб потерпевшим, по оценке дознавателей и специалистов, превысил 560 тысяч рублей, что относится к крупному размеру по уголовному законодательству.
Согласно материалам дела, мужчина не принял мер пожарной безопасности при проведении огневых работ рядом с горюче-смазочными материалами. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Каргапольском округе уже происходили крупные возгорания: в рабочем поселке Каргаполье огнем были охвачены жилой дом, баня, гараж и два автомобиля на площади 180 квадратных метров, пострад мужчина. По данным МЧС, тогда предварительной причиной пожара называлась неправильная работа электропроводки.
Ремонт автомобиля обернулся огромным пожаром в Курганской области Ремонт автомобиля обернулся огромным пожаром в Курганской области Ремонт автомобиля обернулся огромным пожаром в Курганской области.