Нижегородцы отдали мошенникам 65 миллионов рублей за неделю

Жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 65 миллионов рублей за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Злоумышленники чаще представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Также они обманывали нижегородцев при онлайн-покупках и предлагали дополнительный заработок.
Например, житель Сарова лишился 7 млн рублей в ожидании посылки с маркетплейса. 41-летняя нижегородка попалась на уловку мошенников при попытке купить елку. После обсуждения всех деталей сделки она перевела лжепродавцу более 12 тысяч рублей.
Среди жертв злоумышленников оказался и нижегородский школьник. В надежде на выигрыш в онлайн-казино он лишил своих родителей 56 тысяч рублей.