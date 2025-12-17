Ричмонд
Нижегородцы отдали мошенникам 65 миллионов рублей за неделю

Жители чаще всего верили звонку от службы безопасности банка.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области отдали мошенникам почти 65 миллионов рублей за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники чаще представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Также они обманывали нижегородцев при онлайн-покупках и предлагали дополнительный заработок.

Например, житель Сарова лишился 7 млн рублей в ожидании посылки с маркетплейса. 41-летняя нижегородка попалась на уловку мошенников при попытке купить елку. После обсуждения всех деталей сделки она перевела лжепродавцу более 12 тысяч рублей.

Среди жертв злоумышленников оказался и нижегородский школьник. В надежде на выигрыш в онлайн-казино он лишил своих родителей 56 тысяч рублей.