Почти 40 тысяч человек остались без света из-за повреждения двух ЛЭП на Кубани

Украинские беспилотники атаковали энергообъекты в Славянском районе Краснодарского края, оставив без света почти 40 тысяч человек. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани, пишет «КП-Кубань».
Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Это привело к масштабному отключению электричества.
Для ликвидации последствий на место происшествия выехали пять аварийных бригад. В их составе было 20 человек и пять единиц специальной техники.
Благодаря оперативной работе энергетиков, электроснабжение удалось частично восстановить. По последним данным штаба, без света остаются 12,7 тысячи человек.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. Всего, по данным военного ведомства, было уничтожено 94 дрона. Над Краснодарским краем сбили 31 беспилотник, над Ростовской областью — 22. Еще 10 дронов уничтожили в небе над Воронежской областью.