СМИ: Подросток в Москве выпил собственную кровь для увеличения уровня гемоглобина

17-летний москвич решил выпить собственную кровь — подросток посчитал, что это поможет поднять уровень гемоглобина. Об этом случае в среду, 17 декабря, рассказали в Telegram-канале Shot.
Изначально школьник увидел в социальных сетях видео с подобным советом. После он самостоятельно сделал себе забор крови и выпил ее.
Спустя время состояние парня ухудшилось — у него повысилась температура и появились рвотные позывы. К медикам обратилась мать подростка. Его госпитализировали с острым отравлением.
Врачи успели спасти парня. Позже он признался, что хотел поднять уровень железа в организме. Медики выписали пациенту направление к психиатру, уточнили в публикации.
Российские школьники также массово скупают азиатский орех из-за опьяняющего эффекта. Плод оказывает воздействие на психику, а также способен вызвать привыкание и рак ротовой полости.
До этого 15-летний подросток попал в больницу после того, как повторил опасный интернет-челлендж с колой и Mentos. Юноша выпил литр газировки и съел упаковку конфет, после чего у него началась рвота.