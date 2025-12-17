Столичный суд закрыл дело о хищении 330 миллионов экс-вице-президентом РЖД

Причина такого решения не уточняется. Фигурантов заключили под стражу еще в 2023-м. Акулова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате. Воронину следователи инкриминировали только растрату. По версии следствия, они заключили два соглашения, с помощью которых удалось похитить миллионы.