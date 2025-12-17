Ричмонд
Столичный суд закрыл дело о хищении 330 миллионов экс-вице-президентом РЖД

Басманный суд столицы закрыл уголовное дело в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова и руководителя компании «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронин. Их обвиняли в хищении более 330 миллионов рублей. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в суде.

— Уголовное дело Акулова и Воронина прекращено, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Причина такого решения не уточняется. Фигурантов заключили под стражу еще в 2023-м. Акулова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате. Воронину следователи инкриминировали только растрату. По версии следствия, они заключили два соглашения, с помощью которых удалось похитить миллионы.

Ранее экс-начальника подразделения РЖД Сергею Галкину обвинили в получении взятки в размере трех миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Он получил деньги через посредника. Суд отправил фигуранта в СИЗО.