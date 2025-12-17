Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов в Чайковском

Информационный центр следственного комитета России зарегистрировал обращение жительницы Пермского края. Она обратилась по вопросу нарушения жилищных прав семьи. Краевое СУ СК РФ завело уголовного дела.
Женщина с дочерью являются собственниками квартиры в доме на Приморском бульваре в Чайковском. Здание 1959 года постройки признали аварийным в 2015 году из-за высокой степени износа конструкций. Для переселения жильцам предложили квартиру-студию в новостройке, расположенной на окраине города, или равнозначное жилье в том же доме, за которое необходимо внести дополнительную плату, с чем они не согласны.
В связи с принудительным выселением семья вынуждена проживать в ветхом помещении, предоставленным из маневренного фонда. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.