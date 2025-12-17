Ричмонд
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за обломков БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотного летательного аппарата, что привело к возгоранию на площади 100 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По информации оперативного штаба, в Славянске-на-Кубани после падения обломков дрона на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание технологического оборудования и трубопровода было быстро ликвидировано.

