На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

На территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани упали обломки беспилотного летательного аппарата, что привело к возгоранию на площади 100 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По информации оперативного штаба, в Славянске-на-Кубани после падения обломков дрона на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание технологического оборудования и трубопровода было быстро ликвидировано.
