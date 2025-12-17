Житель Подмосковья украл часы у подростка на Восточном вокзале в столице

— В конце ноября 2025 года, житель Подмосковья, проходя контроль через рамку металлодетектора центрального входа Восточного вокзала г. Москвы, увидел в ящике для предметов оставленные подростком без присмотра компьютерные наручные часы. Желая присвоить их себе, обвиняемый, проходя контроль, положил свои вещи в тот же ящик и, убедившись, что за его действиями не наблюдают, забрал свои вещи вместе с чужими часами, — рассказали в Telegram-канале ведомства.