Житель Подмосковья украл часы у подростка на Восточном вокзале в столице

Житель Подмосковья украл наручные часы у подростка на Восточном вокзале в столице. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— В конце ноября 2025 года, житель Подмосковья, проходя контроль через рамку металлодетектора центрального входа Восточного вокзала г. Москвы, увидел в ящике для предметов оставленные подростком без присмотра компьютерные наручные часы. Желая присвоить их себе, обвиняемый, проходя контроль, положил свои вещи в тот же ящик и, убедившись, что за его действиями не наблюдают, забрал свои вещи вместе с чужими часами, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Преступление злоумышленника не осталось незамеченным. Фигуранта вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали, изъяли у него часы и вернули их подростку. Теперь жителю Подмосковья придется ответить за свой поступок перед судом.
Ранее двое мужчин обокрали спящего пассажира на Ярославском вокзале в Москве. Злоумышленники забрали у него чемодан, в котором было более миллиона рублей. Мужчин впоследствии задержали. В их отношении завели уголовное дело и отправили фигурантов в СИЗО.