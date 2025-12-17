Ричмонд
ФСБ задержала работников Министерства дорожного хозяйства в Челябинской области

В Челябинской области продолжается расследование о хищении почти трех миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух бывших и одного действующего сотрудника регионального Министерства дорожного хозяйства. Их подозревают в причастности к хищению почти 3 миллиардов рублей, выделенных на ремонт и строительство дорог, сообщили «КП-Челябинск» в правоохранительных органах.

Задержания прошли в ходе обысков по месту жительства и работы чиновников. Речь идет о заместителе начальника отдела правового обеспечения Фаткулине, а также бывших заместителе начальника управления Чупахине и главном специалисте Богдановой.

Мероприятия проводятся в рамках уже возбужденного уголовного дела о растрате. Это дело связано с деятельностью бывшего министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева.

По версии следствия, Нечаев в составе преступной группы похитил огромные средства. Деньги были выделены по государственным контрактам на дорожные работы в области.

Сейчас с задержанными проводятся необходимые процессуальные действия. Расследование масштабного дела о хищениях в дорожной сфере продолжается.

Напомним, что Алексея Нечаева задержали ещё в феврале 2025 года. Тогда его подозревали в растрате более одного миллиарда рублей, однако точная сумма претензий к экс-чиновнику не раскрывалась.