Оперативники СГБ задержали двух курьеров с «афганскими подарками»

Как выяснилось в ходе следствия, «смертоносное зелье» ранее было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана наркокурьерами из Афганистана и спрятано в тайнике в Бухаре. Задержанные забрали наркотики из схрона и планировали их дальнейшую транспортировку и распространение.