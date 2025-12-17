Ричмонд
Оперативники СГБ задержали двух курьеров с «афганскими подарками»

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли очередной канал поставки наркотиков из Афганистана в Узбекистан.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранители остановили для проверки автомобиль Gentra, который двигался по трассе «Бухара — Каракуль» на территории Жондорского района. В салоне находились 56-летний житель Каракульского района и 52-летний иностранец.

В ходе осмотра автомобиля силовики обнаружили и изъяли наркотическое вещество «опий» общим весом 4 кг 715 г. Изъятие было оформлено в установленном процессуальном порядке.

Как выяснилось в ходе следствия, «смертоносное зелье» ранее было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана наркокурьерами из Афганистана и спрятано в тайнике в Бухаре. Задержанные забрали наркотики из схрона и планировали их дальнейшую транспортировку и распространение.

В настоящее время в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ). В качестве меры пресечения судом избрано заключение под стражу.

Согласно действующему законодательству, за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.