Оперативники СГБ задержали двух курьеров с «афганскими подарками»

Правоохранители остановили для проверки автомобиль Gentra, который двигался по трассе «Бухара — Каракуль» на территории Жондорского района. В салоне находились 56-летний житель Каракульского района и 52-летний иностранец.
В ходе осмотра автомобиля силовики обнаружили и изъяли наркотическое вещество «опий» общим весом 4 кг 715 г. Изъятие было оформлено в установленном процессуальном порядке.
Как выяснилось в ходе следствия, «смертоносное зелье» ранее было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана наркокурьерами из Афганистана и спрятано в тайнике в Бухаре. Задержанные забрали наркотики из схрона и планировали их дальнейшую транспортировку и распространение.
В настоящее время в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 (контрабанда) и части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ). В качестве меры пресечения судом избрано заключение под стражу.
Согласно действующему законодательству, за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.