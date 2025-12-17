Ричмонд
Схватила за волосы и ударила ножом: Петербурженка напала на соседку и пряталась от полиции в диване

Женщину осудят за нападение на соседку в общежитии в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

37-летней женщине предъявили обвинение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Скоро она предстанет перед судом за нападение на знакомую, после которого начала скрываться и даже прятаться в диване. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.

— По версии следствия, 7 июня 2022 года фигурантка, находясь на лестнице общежития на улице Токарева в Сестрорецке, во время конфликта схватила потерпевшую за волосы и три раза ударила ее ножом в различные части тела, — рассказали в ведомстве.

После этого обвиняемая выбросила холодное оружие, однако его нашли и изъяли. На нем обнаружили и отпечатки женщины, и следы крови. Но подозреваемая на тот момент решила скрыться, из-за чего ее объявили в розыск.

Осенью 2025 года сотрудники правоохранительных органов пришли к квартиру, где могла находиться фигурантка. Двери открыла мать. При обыске комнат петербурженку нашли в диване, где она пыталась спрятаться. Теперь дело передали в Сестрорецкий районный суд, скоро его рассмотрят по существу.