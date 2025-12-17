Схватила за волосы и ударила ножом: Петербурженка напала на соседку и пряталась от полиции в диване

37-летней женщине предъявили обвинение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Скоро она предстанет перед судом за нападение на знакомую, после которого начала скрываться и даже прятаться в диване. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.