Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков

Жительнице Перми дали 1,5 года за гибель двух подростков от отравления газом.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 17 дек — РИА Новости. Пермячке, в квартире которой от отравления угарным газом скончались двое детей, суд назначил 1,5 года колонии-поселения, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, 51-летняя женщина установила на кухне газовый проточный водонагреватель, не позаботившись о его безопасности. Она уехала за город 13 июня, а в квартире остались четыре подростка. Из-за неправильной эксплуатации прибора и закрытых окон 14 июня в помещении скопился угарный газ. В результате отравления им двое подростков 15 и 17 лет погибли, еще двое детей с признаками тяжелого отравления были экстренно госпитализированы.

«Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении ведомства.