Жительнице Перми вынесли приговор за гибель двух подростков

По данным ведомства, 51-летняя женщина установила на кухне газовый проточный водонагреватель, не позаботившись о его безопасности. Она уехала за город 13 июня, а в квартире остались четыре подростка. Из-за неправильной эксплуатации прибора и закрытых окон 14 июня в помещении скопился угарный газ. В результате отравления им двое подростков 15 и 17 лет погибли, еще двое детей с признаками тяжелого отравления были экстренно госпитализированы.