В центре Волгограда пассажирка автобуса получила травмы после падения

Женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 декабря в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадала пассажирка. Инцидент зафиксировали в 08:40 на улице Рабоче-Крестьянской, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительной информации, напротив дома № 39 водитель автобуса допустил падение женщины в салоне. На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшую женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Проводится проверка, по итогам которой действиям водителя дадут правовую оценку.