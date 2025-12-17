В центре Волгограда пассажирка автобуса получила травмы после падения

Утром 16 декабря в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадала пассажирка. Инцидент зафиксировали в 08:40 на улице Рабоче-Крестьянской, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, напротив дома № 39 водитель автобуса допустил падение женщины в салоне. На место происшествия оперативно вызвали скорую помощь. Пострадавшую женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и точные причины случившегося. Проводится проверка, по итогам которой действиям водителя дадут правовую оценку.