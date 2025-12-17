Иностранец задержан в Татарстане за производство крупной партии мефедрона

По информации МВД по РТ, он выполнял роль «химика» и работал на один из онлайн‑наркомаркетов. Мужчина арендовал частный дом, где оборудовал кустарную лабораторию по изготовлению мефедрона. Общение с кураторами велось через мессенджеры, а прекурсоры и реагенты он получал из тайников‑закладок в лесном массиве под Зеленодольском.