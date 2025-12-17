В Бресте директор компании занял у знакомых 130 000 рублей и пойдет под суд. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями вместе с коллегами из прокуратуры установили мошенническую схему директора одной из коммерческих организаций Бреста. Удалось установить, что 33-летний мужчина под предлогом развития бизнеса, который связан с пассажирскими перевозками, брал крупные суммы денег у своих знакомых. В ведомстве отметили, что обещания по возврату денег мужчина не выполнял.
«За несколько лет фигурант назанимал свыше 130 тысяч рублей у шестерых человек. Часть тратил на погашение ранее взятых кредитов и займов, часть — на личные нужды», — привели подробности в МВД.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
Тем временем пара из Несвижа пошла на кладбище с деньгами, а ушла без них из-за одной встречи.
Ранее мы писали, что в Беларуси мать с дочкой грабила дома в частном секторе по всей стране: «Выбирали дома и наблюдали».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Варварин день 17 декабря на Бабий праздник.