В Бресте директор компании занял у знакомых 130 000 рублей и пойдет под суд

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями вместе с коллегами из прокуратуры установили мошенническую схему директора одной из коммерческих организаций Бреста. Удалось установить, что 33-летний мужчина под предлогом развития бизнеса, который связан с пассажирскими перевозками, брал крупные суммы денег у своих знакомых. В ведомстве отметили, что обещания по возврату денег мужчина не выполнял.