В Перми задержали курьера за участие в афере мошенников на 3,1 млн рублей

Мошенник убедил о якобы идущих с ее счета переводов за границу. Для сохранения сбережений требуется передать их на «безопасное хранение». Жительница Перми поверила и передала два пакета с 800 тыс. руб. прибывшему курьеру. Его задержали по горячим следам.