Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми задержали курьера за участие в афере мошенников на 3,1 млн рублей

В содействии телефонным мошенникам обвинили 20-летнего пермяка.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники полиции Индустриального и Свердловского районов Перми задержали 20-летнего жителя Пермского округа. Его подозревают в оказании содействия телефонным мошенникам.

Пермяк попал в поле зрения полиции после обращения 62-летней жительницы Свердловского района. Женщина рассказала о звонке «представителя сотовой компании», который сообщил о необходимости срочной смены номера телефона и предоставления паспортных данных.

Мошенник убедил о якобы идущих с ее счета переводов за границу. Для сохранения сбережений требуется передать их на «безопасное хранение». Жительница Перми поверила и передала два пакета с 800 тыс. руб. прибывшему курьеру. Его задержали по горячим следам.

Полиция установила причастность молодого человека к еще трем аналогичным эпизодам на территории Перми. По сообщению городского УМВД России, общий материальный ущерб потерпевших составил 3,1 млн руб.

В рамках заведенного уголовного дела правоохранительные органы устанавливают личности причастных к совершению преступлений лиц и выявление всех эпизодов их противоправной деятельности.