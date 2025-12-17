В Перми задержали курьера за участие в афере мошенников на 3,1 млн рублей

Оперативники полиции Индустриального и Свердловского районов Перми задержали 20-летнего жителя Пермского округа. Его подозревают в оказании содействия телефонным мошенникам.
Пермяк попал в поле зрения полиции после обращения 62-летней жительницы Свердловского района. Женщина рассказала о звонке «представителя сотовой компании», который сообщил о необходимости срочной смены номера телефона и предоставления паспортных данных.
Мошенник убедил о якобы идущих с ее счета переводов за границу. Для сохранения сбережений требуется передать их на «безопасное хранение». Жительница Перми поверила и передала два пакета с 800 тыс. руб. прибывшему курьеру. Его задержали по горячим следам.
Полиция установила причастность молодого человека к еще трем аналогичным эпизодам на территории Перми. По сообщению городского УМВД России, общий материальный ущерб потерпевших составил 3,1 млн руб.
В рамках заведенного уголовного дела правоохранительные органы устанавливают личности причастных к совершению преступлений лиц и выявление всех эпизодов их противоправной деятельности.