В Москве и Ульяновске задержали 14 теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

Следствие установило, что в схеме участвовали более 14 человек, которые использовали в своей работе около 100 подконтрольных компаний. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, легализации средств и создании преступного сообщества. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.