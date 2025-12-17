Ричмонд
В Москве и Ульяновске задержали 14 теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

Правоохранители задержали участников масштабной схемы незаконного обналичивания средств с использованием сотни юридических лиц. Действовавшим в двух регионах подпольным банкирам грозит до 20 лет лишения свободы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции пресекли деятельность крупной сети теневых банкиров, действовавшей на территории Москвы и Ульяновской области. Злоумышленники заработали на незаконных финансовых операциях порядка 40 млн рублей, используя для прикрытия фиктивные строительные контракты и агентство недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным МВД, услугами криминальной структуры пользовались представители бизнеса, желающие вывести средства в теневой оборот. Схема работала следующим образом: аффилированные с подозреваемыми фирмы заключали с клиентами договоры, якобы на проведение строительных и отделочных работ. После прохождения через цепочку счетов деньги обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.

Легализация доходов проводилась через собственное агентство недвижимости. Компания продавала квартиры со скидкой, но исключительно за наличный расчет.

Выяснилось, что нелегальный бизнес находился под защитой криминала. Представители группировки запугивали и применяли силу к тем, кто участвовал в обналичивании денег. Лидер ОПГ уже арестован.

Следствие установило, что в схеме участвовали более 14 человек, которые использовали в своей работе около 100 подконтрольных компаний. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, легализации средств и создании преступного сообщества. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.

