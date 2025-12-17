Похожая на Усольцевых молодая семья таинственно пропала в США

В связи с загадкой исчезновения Усольцевых журналисты вспомнили про таинственную пропажу семьи Клаусов. Об этом пишет aif.ru.
Дин Клаус, его жена Тина и их годовалая дочь Холли проживали в США. Они были уроженцами Флориды, но вскоре после свадьбы уехали в Техас на ПМЖ. После переезда родственники потеряли связь с молодоженами. Это произошло в октябре 1980 года.
Мать Дина пыталась разыскать его с семьей, но все безуспешно. А в январе 1981 года охотник обнаружил два тела мужчины и женщины. Останки находились в болоте близ Хьюстона. Выяснилось, что это Клаусы. Они были убиты — на это четко указывали следы травм.
Мать Дина рассказывала, что ее сын с женой состояли в религиозной секте. Они исповедовали странную религию. В конце 1980 года стало известно, что дочь Холли оставили в церкви две неизвестные девушки в балахонах. Ребенок попал в приемную семью.
Что же случилось с Дином и Тиной полицейские так и не выяснили. Предполагают, что с ними по какой-то причине расправились члены религиозного культа, в котором они состояли. Ребенка же пощадили. Но доказать этого не удалось. Этот случай до сих пор не раскрыт.
Напомним, что Усольцевы — Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина, пропали 28 сентября, когда пошли в поход в районе скального массива Буратинка. Они приехали в автомобиле, в котором позже нашли 300 тысяч рублей. С тех пор супругов и их дочь никто не видел.
Выдвигались разные версии произошедшего. Наиболее вероятная — несчастный случай. Также рассматривается вероятность криминала. Обсуждается версия с инсценировкой с последующим побегом в США или Таиланд. Выдвигались и другие версии, в том числе рассматривающее версию вмешательства в судьбу Усольцевых сектантов. Тем более Сергей в конце 1990-х — начале 2000-х годов был связан с сектантами и религиозной организацией.
Следов, указывающих на местонахождение Усольцевых, до сих пор не найдено, несмотря на обширные поиски.
Ранее журналисты провели параллели между Сергеем Усольцевым и Семеном Золотаревым из группы Дятлова.