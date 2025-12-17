Похожая на Усольцевых молодая семья таинственно пропала в США

Что же случилось с Дином и Тиной полицейские так и не выяснили. Предполагают, что с ними по какой-то причине расправились члены религиозного культа, в котором они состояли. Ребенка же пощадили. Но доказать этого не удалось. Этот случай до сих пор не раскрыт.