В Усолье-Сибирском из-за включенного в сеть зарядника произошел пожар, в котором пострадала женщина

В Усолье-Сибирском пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома. Оно произошло из-за короткого замыкания включенного в сеть зарядного устройства. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел 14 декабря на улице Менделеева. На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании квартиры на третьем этаже жилого многоквартирного дома. До прибытия первых пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

Командиром отделения 56 пожарно-спасательной части в комнате на полу была обнаружена и спасена 62-летняя травмированная. С отравлением угарным газом и ожогами она доставлена в городскую больницу, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.

Огонь оперативно ликвидировали на 4 квадратных метрах.