В Усолье-Сибирском из-за включенного в сеть зарядника произошел пожар, в котором пострадала женщина

Командиром отделения 56 пожарно-спасательной части в комнате на полу была обнаружена и спасена 62-летняя травмированная. С отравлением угарным газом и ожогами она доставлена в городскую больницу, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.