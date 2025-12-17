В Усолье-Сибирском из-за включенного в сеть зарядника произошел пожар, в котором пострадала женщина

Инцидент произошел 14 декабря на улице Менделеева. На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании квартиры на третьем этаже жилого многоквартирного дома. До прибытия первых пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.
Командиром отделения 56 пожарно-спасательной части в комнате на полу была обнаружена и спасена 62-летняя травмированная. С отравлением угарным газом и ожогами она доставлена в городскую больницу, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.
Огонь оперативно ликвидировали на 4 квадратных метрах.