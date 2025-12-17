Жителя Братского района осудили на 2 года за обман женщин по телефону

16 июля 2020 года мужчина, находясь в больнице при исправительном учреждении, дважды позвонил по случайным номерам. Первый раз он дозвонился до пенсионерки из Ивановской области. Как-то умудрился убедить жертву, что она говорит со своей дочерью! Та, мол, убила человека, а для освобождения от наказания срочно требуется 150 тысяч рублей. Женщина поверила и отправилась в банк. Благо, оператор, заподозрив неладное, связалась с реальной дочерью потерпевшей и раскрыла преступление.