Жителя Братского района осудили на 2 года за обман женщин по телефону

В Братском районе вынесли приговор 44-летнему ранее судимому мужчине, обвиняемому в мошенничестве. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, его признали виновным в обмане двух пожилых женщин по телефону.
16 июля 2020 года мужчина, находясь в больнице при исправительном учреждении, дважды позвонил по случайным номерам. Первый раз он дозвонился до пенсионерки из Ивановской области. Как-то умудрился убедить жертву, что она говорит со своей дочерью! Та, мол, убила человека, а для освобождения от наказания срочно требуется 150 тысяч рублей. Женщина поверила и отправилась в банк. Благо, оператор, заподозрив неладное, связалась с реальной дочерью потерпевшей и раскрыла преступление.
— Не успокоившись, мошенник тут же позвонил другой жительнице Ивановской области, на этот раз представившись ее сыном. Он повторил ту же историю об «убийстве». Тут женщина уже поверила в обман и перевела на указанные счета более 274 тысяч рублей. Эти деньги аферист потратил на себя, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество и в совершенном мошенничестве. Суд назначил ему наказание — 2 года лишения свободы. Однако, поскольку у мужчины имелось неотбытое наказание за предыдущие преступления, по совокупности он проведет 17,5 лет в колонии строгого режима.
