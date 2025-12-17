59-летнего дебошира из Астрахани сняли с рейса в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска сняли с рейса 59-летнего дебошира из Астрахани. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, мужчина во время посадки в самолет, который следовал до Москвы, громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа.
— Также задержанный не реагировал на замечания бортпроводников и нарушал общественный порядок, — прокомментировали в ведомстве.
В связи с этим, представитель авиакомпании отказал пассажиру в посадке на борт самолета. Транспортные полицейские составили на дебошира административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь мужчина должен будет выплатить штраф до тысячи рублей или его ждет арест до 15 суток.