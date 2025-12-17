59-летнего дебошира из Астрахани сняли с рейса в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска сняли с рейса 59-летнего дебошира из Астрахани. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, мужчина во время посадки в самолет, который следовал до Москвы, громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа.