Накинулся с ножницами — в Севастополе задержали автобусного дебошира

Инцидент произошел накануне поздним вечером в районе Комсомольского парка. В маршрутном автобусе мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножницами, угрожая убийством одному из пассажиров. На место оперативно прибыли правоохранители.
«Правоохранители задержали 32-летнего правонарушителя, которого передали медикам. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка походит по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее по факту конфликта с подростками в общественном транспорте Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку.