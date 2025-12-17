Ричмонд
Накинулся с ножницами — в Севастополе задержали автобусного дебошира

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Севастопольские полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством одному из пассажиров маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне поздним вечером в районе Комсомольского парка. В маршрутном автобусе мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножницами, угрожая убийством одному из пассажиров. На место оперативно прибыли правоохранители.

«Правоохранители задержали 32-летнего правонарушителя, которого передали медикам. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка походит по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее по факту конфликта с подростками в общественном транспорте Феодосии органы прокуратуры Крыма и СК начали проверку.