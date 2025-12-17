Четыре водителя получили сроки за кражу дизеля в Усть-Илимске

Ранее агентство сообщало, что Усольский городской суд завершил рассмотрение третьего уголовного дела в отношении 49-летнего директора мебельного магазина, которая обвиняется в 15 фактах мошенничеств. С 2021 по 2023 годы подсудимая заключила договоры на изготовление кухонного гарнитура. Оплата женщиной была получена в полном объёме, однако свои обязательства по изготовлению и поставке товара она не исполнила.