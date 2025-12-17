Четыре водителя получили сроки за кражу дизеля в Усть-Илимске

IrkutskMedia, 17 декабря. Усть-Илимский городской суд вынес приговор в отношении четырех иркутян за присвоение и растрату дизельного топлива с использованием служебного положения. Каждому из фигурантов назначено по 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Следствием было установлено, что злоумышленники работали водителями специализированной техники филиала «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Фигуранты получили в правомерное владение дизельное топливо, необходимое для заправки служебного транспорта. Водители очищали акваторию Байкала от древесного хлама и мусора в рамках работ по национальному проекту «Экология».
Подсудимым были вверены топливные смарт-карты, позволяющие беспрепятственно, не ставя в известность руководство организации, получать дизельное топливо на заправках. Подсудимые решили продавать горючее третьим лицам по цене ниже стоимости, установленной на АЗС, извлекая для себя незаконную материальную выгоду.
Для того чтобы скрыть преступную деятельность, фигуранты составляли ложные путевые листы, в которые вносились недостоверные сведения о количестве израсходованного топлива. В конце каждой командировки данные вместе с чеками о расходах фигуранты передавали в бухгалтерию работодателя.
Таким образом, злоумышленники присвоили 4,9 тысячи литров дизеля на сумму более 340 тысяч рублей.
В судебном заседании мужчины признали свою вину частично. Фигуранты не отрицали факт продажи «экономии» дизельного топлива при нахождении в командировках. Усть-Илимский городской суд признал фигурантов виновными в совершении преступления. Приговор в законную силу не вступил.
