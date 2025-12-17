Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП в Кишиневе: Автомобиль Lexus сбил пешехода — тот скончался еще до приезда скорой

Правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве в ночь на 17 декабря на круговом перекрёстке улицы Каля Ешилор и Балканское шоссе произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, автомобиль марки Lexus сбил пешехода — мужчину примерно 50 лет. За рулём иномарки находился 23-летний водитель.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).

У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).