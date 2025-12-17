В Кишинёве в ночь на 17 декабря на круговом перекрёстке улицы Каля Ешилор и Балканское шоссе произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, автомобиль марки Lexus сбил пешехода — мужчину примерно 50 лет. За рулём иномарки находился 23-летний водитель.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия ещё до прибытия бригады скорой помощи.
Правоохранительные органы начали расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.
Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).
У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.
Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).