«Перевела на незнакомый счет все сбережения»: 74-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более 3,4 млн рублей

В Братске суд встал на сторону 74-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошенников. В октябре 2024 года с ней связались неизвестные и сообщили, что для защиты сбережений с банковской карты нужно перевести все деньги на указанный счет. Это КП-Иркутск пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Так, пожилая женщина перевела аферистам более 3,4 миллиона рублей. Известно, что 450 тысяч из всей суммы получил житель Братска.