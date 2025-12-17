Ричмонд
«Перевела на незнакомый счет все сбережения»: 74-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась более 3,4 млн рублей

В Братске суд защитил права жертвы мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске суд встал на сторону 74-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошенников. В октябре 2024 года с ней связались неизвестные и сообщили, что для защиты сбережений с банковской карты нужно перевести все деньги на указанный счет. Это КП-Иркутск пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Так, пожилая женщина перевела аферистам более 3,4 миллиона рублей. Известно, что 450 тысяч из всей суммы получил житель Братска.

— Он заявил, что деньгами он не пользовался и их у него нет, а его банковская карта находилась у другого человека для операций на криптобирже, — уточняется в материалах дела.

Однако это не освободило мужчину от ответственности, потому что карта все-таки принадлежала ему. По решению суда, с него взыскали более 540 тысяч рублей в пользу пенсионерки.