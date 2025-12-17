В Уфе появится термальный парк за два миллиарда рублей

В Уфе планируют построить большой термальный парк. Объем инвестиций в этот проект оценивается примерно в два миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, инвестором является компания «Городские парильни Башкортостана». Организация получит государственную поддержку для его реализации, добавили в региональном кабмине.
Предполагается, что появление парка создаст более 200 новых рабочих мест. По замыслу инвесторов, площадь нового парка составит 10 тысяч квадратных метров, а единовременно в нем смогут отдыхать до 700 человек. На территории разместится большой термальный комплекс с несколькими бассейнами и зонами для релакса, а также ресторан. Если все пойдет по плану, объект откроют для посетителей в 2029 году.
На сегодняшний день у этой же сети уже работают два крупных банных комплекса — в Тюмени и Сургуте. Уфимский проект станет следующим и самым большим в этой цепочке.
