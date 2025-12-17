«УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области. Подозреваемые, являясь сторонниками организации, признанной террористической, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения и поджога зданий», — говорится в сообщении.
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Ростовской области предотвратили теракт в колонии региона, который готовили заключенные — граждане одной из стран Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе управления.