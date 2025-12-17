В Тайшете пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП с учебным автомобилем

Последующие проверки вскрыли вопиющие нарушения со стороны водителя иномарки. Медосвидетельствование показало, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения — промилле превышали допустимую норму в 2,6 раза. Более того, в базе данных ГИБДД не нашлось никаких сведений о том, что этот мужчина когда-либо получал водительские права.