В Тайшете пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП с учебным автомобилем

На улице Транспортной в Тайшете рано утром в понедельник произошла авария. Инцидент случился около 8 часов утра: Toyota Camry под управлением 25-летнего местного жителя столкнулась с Lada Granta. В автомобиле «Лада» находилась 23-летняя девушка, которая в тот момент проходила учебную поездку в автошколе. Обошлось без травм.

Источник: ГУ МВД

Последующие проверки вскрыли вопиющие нарушения со стороны водителя иномарки. Медосвидетельствование показало, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения — промилле превышали допустимую норму в 2,6 раза. Более того, в базе данных ГИБДД не нашлось никаких сведений о том, что этот мужчина когда-либо получал водительские права.

В отношении него составили четыре административных протокола. Рассмотрев дело, суд вынес решение о назначении максимальной санкции за управление автомобилем в пьяном виде без прав — 10 суток административного ареста.

В Госавтоинспекции напомнили об ответственности и призвали водителей никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии.