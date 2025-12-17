Ричмонд
В Тайшете пьяный водитель без прав столкнулся с учебной машиной

В автомобиле находилась 23-летняя ученица автошколы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете пьяный водитель без прав столкнулся с учебной машиной. За рулем «Лады Гранта» находилась 23-летняя ученица автошколы. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 25-летний автомобилист «Тойоты Камри» не выдержал боковой интервал и въехал в отечественную легковушку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

— Ночью выпил бутылку пива, — говорит виновник аварии.

Инспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения. Выяснилось, что наличие алкоголя в воздухе превышает норму в 2,6 раза. За нарушения правил дорожного движения на водителя составили четыре административных материала. Суд приговорил лихача к аресту на 10 суток.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 18-летний водитель «Хонды» погиб в аварии в Черемховском районе.