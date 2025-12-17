В Тайшете пьяный водитель без прав столкнулся с учебной машиной. За рулем «Лады Гранта» находилась 23-летняя ученица автошколы. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 25-летний автомобилист «Тойоты Камри» не выдержал боковой интервал и въехал в отечественную легковушку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.