В Тайшете пьяный водитель без прав столкнулся с учебной машиной. За рулем «Лады Гранта» находилась 23-летняя ученица автошколы. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 25-летний автомобилист «Тойоты Камри» не выдержал боковой интервал и въехал в отечественную легковушку. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
— Ночью выпил бутылку пива, — говорит виновник аварии.
Инспекторы провели освидетельствование на состояние опьянения. Выяснилось, что наличие алкоголя в воздухе превышает норму в 2,6 раза. За нарушения правил дорожного движения на водителя составили четыре административных материала. Суд приговорил лихача к аресту на 10 суток.
