Жителя Тюкалинска обвиняют в убийстве знакомой после ссоры

В суд направили материалы уголовного дела об убийстве 51-летней женщины. Расследование завершило СУ СК России по Омской области. Обвиняемым стал 43-летний житель Тюкалинска.
По версии следствия, 18 июня 2025 года в постройке у частного дома на улице Мичурина мужчина и его знакомая совместно распивали спиртное. В ходе конфликта ранее судимый фигурант ударил женщину ножом в ответ на оскорбление.
От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемого заключили под стражу. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
