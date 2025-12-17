Ричмонд
Жителя Тюкалинска обвиняют в убийстве знакомой после ссоры

Мужчина зарезал женщину во время распития алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В суд направили материалы уголовного дела об убийстве 51-летней женщины. Расследование завершило СУ СК России по Омской области. Обвиняемым стал 43-летний житель Тюкалинска.

По версии следствия, 18 июня 2025 года в постройке у частного дома на улице Мичурина мужчина и его знакомая совместно распивали спиртное. В ходе конфликта ранее судимый фигурант ударил женщину ножом в ответ на оскорбление.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемого заключили под стражу. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный экс-чиновник отправился в тюрьму за превышение должностных полномочий.