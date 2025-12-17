В Молдове из магазинов и новогодних подарков изъята партия импортного печенья, опасного для здоровья: В нем обнаружено чудовищное превышение нормы трансжиров

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) заблокировало партию импортного печенья весом 495 кг. Лабораторные анализы выявили чудовищное превышение нормы трансжиров: 24,18 г на 100 г жира при максимально допустимых 2 г.
Партия была немедленно снята с прилавков и отправлена на утилизацию.
