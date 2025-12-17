Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в Волгу

— С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов. Спустя два дня, пытаясь отвести от себя подозрения, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги, сообщив, что она якобы ушла из дома и не вернулась, — рассказали в СУ СКР.