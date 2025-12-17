Ричмонд
Около 911 тонн отходов мазута, собранного в Крыму, отправили на утилизацию

В Крыму обезвредили отходы мазута, собранные после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Комсомольская правда

В общей сложности для переработки было передано примерно 911 тонн отходов. Эти отходы подверглись многоэтапной комплексной переработке. Более 800 тонн из них были обезврежены с помощью биологического метода, используя передовые технологии — биоремедиацию. В отходы добавили микроорганизмы, разлагающие нефть.

Протоколы аккредитованных лабораторий подтверждают успешное микробиологическое обезвреживание. Небиоразлагаемые отходы отправили на термическую обработку на специализированный полигон в Белогорском районе.

«Эта работа также проделана в полном объеме. Весь процесс проходил под контролем надзорных органов», — отметил Аксенов.

