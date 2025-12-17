Ричмонд
Связывал скотчем: Мужчину из Гатчины задержали за истязание 6-летнего сына своей девушки

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за истязание 6-летнего мальчика в Гатчине.

Источник: Комсомольская правда

Против 37-летнего мужчины из Гатчины возбудили уголовное дело об истязании малолетнего. В скором времени ему изберут меру пресечения. О подробностях происшествия сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

— Следователи полагают, что подозреваемый, имея цель причинить 6-летнему сыну своей девушки физические и психические страдания, неоднократно связывал его скотчем, — уточнили в ведомстве.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, следователи направили ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Как долго горе-отчим издевался над малышом, знала ли об этом его мать, пока неизвестно. На эти вопросы ответит следствие, расследование продолжается.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о другом мужчине из Ленинградской области, который стал фигурантом дела по аналогичной статье. Его отправили в СИЗО, обвинив в истязании двух маленьких детей, на теле которых обнаружили кровоподтеки.