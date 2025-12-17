Житель Башкирии провалился под лед

В Туймазинском районе Башкирии 50-летний мужчина провалился под лед на озере Кандрыкуль. Об этом сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС.
В ведомстве пояснили, что мужчина сумел самостоятельно выбраться из ледяной воды. Однако ему потребовалась медицинская помощь. После осмотра врачами его отпустили домой.
По статистике комитета, с 1 ноября на различных водоемах Башкирии уже погибли пять человек. Один из них был рыбаком.
