В Татарстане трое подростков подозреваются в изнасиловании женщины

В Нижнекамском районе разгорается громкое дело — трое подростков могут быть причастны к жестокому нападению в поселке Красный Ключ.
По данным источника KazanFirst, жертвами стали двое местных жителей. Мужчина получил серьезные побои, а в отношении женщины, как полагает следствие, было совершено насильственное преступление.
Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел. Правоохранители активно выясняют все детали произошедшего, однако от официальных комментариев пока отказываются — причина в несовершеннолетнем возрасте подозреваемых.