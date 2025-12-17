Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане трое подростков подозреваются в изнасиловании женщины

Ее спутника нападавшие избили.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамском районе разгорается громкое дело — трое подростков могут быть причастны к жестокому нападению в поселке Красный Ключ.

По данным источника KazanFirst, жертвами стали двое местных жителей. Мужчина получил серьезные побои, а в отношении женщины, как полагает следствие, было совершено насильственное преступление.

Материалы дела уже переданы в местный следственный отдел. Правоохранители активно выясняют все детали произошедшего, однако от официальных комментариев пока отказываются — причина в несовершеннолетнем возрасте подозреваемых.