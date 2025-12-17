ТАСС: в Москве задержали ученика автошколы, ранившего ножом инструктора

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, 16 декабря в полицию поступило сообщение о ранении гражданина на Ярославском шоссе. «Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из участников нанес ножевое ранение своему оппоненту, инструктору автошколы», — сказали в пресс-службе.