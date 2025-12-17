Сотрудники УФСБ пресекли готовившийся заключенными теракт в колонии под Ростовом

Как установили силовики, мужчины, уже отбывающие срок в колонии, являются сторонниками запрещенной террористической организации. Они планировали захватить в заложники сотрудников учреждения и поджечь здания. Их замыслам не суждено было сбыться. Сотрудники УФСБ и ГУФСИН вовремя выявили и пресекли их деятельность. При обыске у задержанных нашли заточки, импровизированный флаг террористов и телефоны с экстремистскими материалами.